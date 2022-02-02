Трухін пішов у ліс - нардепа затролили соцмережі

Скандальний розголос обставин дорожньо-транспортної пригоди з нардепом від «Слуги народу» Олександром Трухіним триває вже п’ять місяців, але 1 лютого усе кардинально змінилося для нардепа.

ЗМІ оприлюднили відео перших хвилин після аварії на Бориспільській трасі. На кадрах можна побачити, як Трухін благав поліцейського відпустити його зі словами: «давай я тихенько у ліс піду», а за це той дасть 150 тисяч.

Саме цю фразу Трухіна найчастіше використовують автори мемів та фотожаб, вона стала крилатою у мережі.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року навколо ДТП за участю Трухіна вибухнув медійний скандал: десятки ЗМІ видалили новини про цю подію.

Про те, що за кермом «Ауді», за непідтвердженою інформацією, перебував саме Трухін, 23 та 24 серпня написали десятки медіа. Але уже через два дні публікації почали зникати із сайтів.

Різні медіа начебто отримали «листи щастя» від «колег», «комунікаційних компаній» з «проханням» видалити новину про Трухіна із сайту або «залити» за лінком інший матеріал.

Використали автори мемів і реакцію ДБР, яке заявило, що за п’ять місяців не змогло отримати відео з боді-камер патрульних.

ДТП сталося 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Тоді автомобіль Audi на шаленій швидкості протаранив Ford. Постраждали шестеро людей, у салоні авто перебувало двоє дітей.

Пригода закінчилася лише травмами, але Трухін, який за словами свідків, перебував за кермом авто-винуватця, усіляко від своєї участі відхрещувався і намагався покинути місце ДТП. Провину нардеп «списав» на постраждалого попутника, який у крові лежав на асфальті і не міг сказати ані слова.