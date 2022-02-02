Трухин ушел в лес — нардепа затролили соцсети

https://racurs.ua/n166531-truhin-ushel-v-les-nardepa-zatrolili-socseti-foto.html

Ракурс

Скандальная огласка обстоятельств ДТП с нардепом от «Слуги народа» Александром Трухиным длится уже пять месяцев, но 1 февраля все кардинально изменилось для нардепа.

СМИ обнародовали видео первых минут после аварии на Бориспольской трассе. На кадрах можно увидеть, как Трухин умолял полицейского отпустить его со словами: «Давай я тихонько в лес уйду», а за это тот даст 150 тыс.

Именно эту фразу Трухина чаще всего используют авторы мемов, она стала крылатой в сети.

Напомним, что в августе 2021 года вокруг ДТП с участием Трухина разразился медийный скандал: десятки СМИ удалили новости об этом событии.

О том, что за рулем «Ауди», по неподтвержденной информации, находился именно Трухин, 23 и 24 августа написали десятки медиа. Но уже два дня спустя публикации начали исчезать с сайтов.

Различные медиа якобы бы получили «письма счастья» от «коллег», «коммуникационных компаний» с «просьбой» удалить новость о Трухине с сайта или «залить» по ссылке другой материал.

Использовали авторы мэмов и реакцию ГБР, заявившего, что за пять месяцев не смогло получить видео боди-камер патрульных.

ДТП произошло 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе. Тогда автомобиль Audi на бешеной скорости протаранил Ford. Пострадали шесть человек, в салоне авто находились двое детей.

Происшествие закончилось лишь травмами, но Трухин, по словам свидетелей, находившийся за рулем автовиновника, всячески от своего участия открещивался и пытался покинуть место ДТП. Вину нардеп «списал» на пострадавшего попутчика, который в крови лежал на асфальте и не мог сказать ни слова.