«Слуги» пылают — еще один нардеп просится из фракции

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Трудные дни настали в партии «Слуга народа». Еще один нардеп попросил выйти из фракции. Сергей Кузьминых 2 февраля направил главе партии СН Елене Шуляк и главе фракции Давиду Арахамии письмо «по поводу событий с его участием, которые имели место 28 января».

Нардеп просит исключить его из фракции на время с возможностью возврата, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

Заявление Кузьминых рассмотрят на ближайшем заседании фракции, сообщила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук.

Что касается партийной принадлежности Сергея Кузьминых, то хотим напомнить, что он внепартийный и не вступал в партию «Слуга народа», — говорится в заявлении Палийчук.

Народного избранника Кузьминых разоблачили «на горячем» при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Детективы НАБУ не смогли задержать депутата, поскольку на это нужно разрешение следователя судьи. У Кузьминых провели следственные действия, в частности, обыски.

«Слуги» за последнюю неделю лишились уже трех нардепов в своей фракции. 2 февраля из партии исключили Александра Трухина, который к тому же являлся заместителем председателя бюджетного комитета.

31 января входящий в межфракционное объединение экс-спикера Дмитрия Разумкова нардеп Олег Воронько объявил о выходе из фракции «Слуга народа». Ранее к нему пришло с обысками Госбюро расследований.