"Слуги" палають - ще один нардеп проситься з фракції

https://racurs.ua/ua/n166530-slugy-palaut-sche-odyn-nardep-prosytsya-z-frakciyi.html

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Важкі дні настали у партії «Слуга народу». Ще один нардеп попросився на вихід з фракції. Сергій Кузьміних 2 лютого направив голові партії СН Олені Шуляк та очільнику фракції Давиду Арахамії листа «щодо подій за його участі, які мали місце 28 січня».

Нардеп просить виключити його з фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.

Заяву Кузьміних розглянуть на найближчому засіданні фракції, повідомила прес-секретар СН Юлія Палійчук.

Що стосується партійної приналежності Сергія Кузьміних, то хочемо нагадати, що він є позапартійний і не вступав у партію «Слуга народу», — йдеться у заяві Палійчук.

Народного обранця Кузьміних викрили «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди в розмірі 558 тис. грн. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Детективи НАБУ не змогли затримати депутата, оскільки на це потрібен дозвіл слідчого судді. У Кузьміних провели слідчі дії, зокрема, обшуки.

«Слуги» за останній тиждень позбулися вже трьох нардепів у своїй фракції. 2 лютого з партії виключили Олександра Трухіна, який до того ж був заступником голови бюджетного комітету.

31 січня нардеп Олег Воронько, який входить до міжфракційного об'єднання екс-спікера Дмитра Разумкова, оголосив про вихід із фракції «Слуга народу». Раніше до нього прийшло з обшуками Держбюро розслідувань.