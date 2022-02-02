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Ракурс
Нове свято в Україні затвердив Кабмін — свято в Україні

Кабмін затвердив нове свято в Україні

2 лют 2022, 14:30
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Нове свято з’явилося в Україні — тепер професійне свято матимуть працівники Органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів). Відповідне рішення під час засідання 2 лютого ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд погодив проект указу президента України про встановлення 11 лютого Днем працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо, вихідних днів у 2022 році буде майже 116 (серед них 105 вихідних та 11 святкових днів), а робочих — 249 з 365. Так, українці відпочиватимуть:

  • 1 січня — Новий рік;

  • 7 січня — Різдво Христове;

  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;

  • 1 травня — День праці;

  • 24 квітня — Пасха;

  • 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

  • 12 червня — Трійця;

  • 28 червня — День Конституції України;

  • 24 серпня — День незалежності України;

  • 14 жовтня — День захисників і захисниць України;







  • 25 грудня — Різдво Христове.

Зокрема, було перенесено два робочих дні — з понеділка 7 березня на суботу 12 березня та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.

Джерело: Ракурс


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