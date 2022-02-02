Нове свято в Україні затвердив Кабмін — свято в Україні

https://racurs.ua/ua/n166529-kabmin-zatverdyv-nove-svyato-v-ukrayini.html

Ракурс

Нове свято з’явилося в Україні — тепер професійне свято матимуть працівники Органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦСів). Відповідне рішення під час засідання 2 лютого ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд погодив проект указу президента України про встановлення 11 лютого Днем працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо, вихідних днів у 2022 році буде майже 116 (серед них 105 вихідних та 11 святкових днів), а робочих — 249 з 365. Так, українці відпочиватимуть:

1 січня — Новий рік;

7 січня — Різдво Христове;

8 березня — Міжнародний жіночий день;

1 травня — День праці;

24 квітня — Пасха;

9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;

12 червня — Трійця;

28 червня — День Конституції України;

24 серпня — День незалежності України;

14 жовтня — День захисників і захисниць України;













25 грудня — Різдво Христове.

Зокрема, було перенесено два робочих дні — з понеділка 7 березня на суботу 12 березня та з понеділка 27 червня на суботу 2 липня. Таким чином, по чотири вихідних поспіль буде з 5 по 8 березня і з 25 по 28 червня.