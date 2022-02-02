Кабмин утвердил новый праздник в Украине

https://racurs.ua/n166529-kabmin-utverdil-novyy-prazdnik-v-ukraine.html

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Новый праздник появился в Украине — теперь профессиональный праздник будут иметь работники Органов регистрации актов гражданского состояния (РАГСов). Соответствующее решение на заседании 2 февраля принял Кабинет министров.

Правительство согласовало проект указа президента Украины об установлении 11 февраля Днем работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, выходных дней в 2022 году будет почти 116 (в том числе 105 выходных и 11 праздничных дней), а рабочих — 249 из 365. Так, украинцы будут отдыхать:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — День труда;

24 апреля — Пасха;

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

12 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День независимости Украины;

14 октября — День защитников и защитниц Украины;













25 декабря — Рождество Христово.

В частности, было перенесено два рабочих дня — с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня в субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.