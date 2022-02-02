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Ракурс
Кабмин утвердил новый праздник в Украине

Кабмин утвердил новый праздник в Украине

2 фев 2022, 14:30
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Новый праздник появился в Украине — теперь профессиональный праздник будут иметь работники Органов регистрации актов гражданского состояния (РАГСов). Соответствующее решение на заседании 2 февраля принял Кабинет министров.

Правительство согласовало проект указа президента Украины об установлении 11 февраля Днем работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, выходных дней в 2022 году будет почти 116 (в том числе 105 выходных и 11 праздничных дней), а рабочих — 249 из 365. Так, украинцы будут отдыхать:

  • 1 января — Новый год;

  • 7 января — Рождество Христово;

  • 8 марта — Международный женский день;

  • 1 мая — День труда;

  • 24 апреля — Пасха;

  • 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

  • 12 июня — Троица;

  • 28 июня — День Конституции Украины;

  • 24 августа — День независимости Украины;

  • 14 октября — День защитников и защитниц Украины;







  • 25 декабря — Рождество Христово.

В частности, было перенесено два рабочих дня — с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня в субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Источник: Ракурс


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