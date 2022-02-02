Тысяча за прививку: программу расширили на подростков и вакцинированных с инвалидностью

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Правительство распространило выплату тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19 на лиц от 14 лет и расширило перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства. Постановление о расширении лиц, которые могут получить средства в рамках программы «єПідтримка», вступает в силу с 7 февраля.

Кроме того, Кабмин даст протокольное поручение по расширению услуги «єПідтримка». Теперь вакцинированные граждане с инвалидностью первой и второй групп смогут потратить тысячу гривен на лекарственные средства и коммуналку.

Об этом сообщили на заседании правительства 2 февраля, которое транслировалось в Youtube.

Перечень расширен за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Всего в рамках «Єпідтримки» украинцы потратили 2,3 млрд грн.

Тысяча гривен по-прежнему предоставляется вакцинированными исключительно для приобретения в безналичной форме:

услуг в сферах культуры;

образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений);

физической культуры и спорта;

осуществление внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом;

для приобретения книг, печатных средств массовой информации;

товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий;

приобретение получателями помощи в возрасте от 60 лет лекарственных средств.

Напомним, сейчас получить тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, получившие прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении «Дія».

Ранее список услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах;

лекарства для лиц старше 60 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что срок действия COVID-сертификат в Украине сократили до 270 дней. Это обусловлено тем, что государства Европейского Союза начали изменять сроки действия сертификатов, поэтому Украина присоединилась к европейским нормам.

Кроме того, 500 грн правительство будет выплачивать гражданам, которые сделают третью, бустерную ковид-прививку.