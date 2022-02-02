Свыше 57% опрошенных не видят в Зеленском главнокомандующего ВСУ

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Способность президента Владимира Зеленского как верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины организовать оборону страны в случае масштабного вторжения России оценили граждане во время соцопроса, проведенного Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 года методом телефонных интервью.

55,7% респондентов придерживаются мнения, что в случае полномасштабного российского вторжения Зеленский не способен эффективно сработать как верховный главнокомандующий и организовать оборону страны (противоположного мнения придерживаются 26,9% респондентов), — говорится в сообщении социологов.

Среди представителей электората партии «Слуга народа» 85,1% считают, что Зеленский способен быть эффективным главнокомандующим армии. Однако большинство избирателей других украинских политических сил придерживаются противоположной точки зрения.

Кроме этого, отвечая на вопрос: «Как на Вас влияют обращения Зеленского с призывами не паниковать?», 21,5% указали, что подобные обращения успокаивают, еще 10,6% респондентов — наоборот, пугают. Большинство (62%) ответили, что не обращают на них внимания.

Напомним, респондентам также был задан вопрос: «Готовы ли Вы защищать Украину с оружием в руках?». 44,9% украинцев ответили, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, и столько же (45,4%) — считают, что это дело военных и не планируют вмешиваться.

В рамках исследования было опрошено 1 тыс. 206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,9%. Исследование проведено по заказу Интернет-издания «Обозреватель».