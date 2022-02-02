Понад 57% опитаних не бачить у Зеленському головнокомандувача ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n166527-ponad-57-ne-bachyt-u-zelenskomu-golovnokomanduvacha-zsu-opytuvannya.html

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Здатність президента Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача Збройними силами України організувати оборону країни у разі масштабного вторгнення Росії оцінили громадяни під час соцопитування, проведеного Центром Разумкова з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю.

55,7% респондентів дотримуються думки, що в разі повномасштабного російського вторгнення Зеленський не здатен ефективно спрацювати як верховний головнокомандувач та організувати оборону країни (протилежної думки дотримуються 26,9% респондентів), — йдеться у повідомленні соціологів.

Серед представників електорату партії «Слуга народу» 85,1% вважають, що Зеленський здатен бути ефективним головнокомандувачем армії. Проте більшість виборців інших українських політичних сил дотримуються протилежної точки зору.

Окрім цього, відповідаючи на запитання: «Як на вас впливають звернення Зеленського із закликами не панікувати?», 21,5% вказали, що подібні звернення їх заспокоюють, ще 10,6% респондентів — навпаки, лякають. Більшість (62,0%) відповіли, що не звертають на них уваги.

Нагадаємо, респондентам також було поставлено запитання: «Чи готові Ви захищати Україну зі зброєю в руках?». 44,9% українців відповіли, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, і стільки ж (45,4%) — що вважають це справою військових і не втручатимуться.

В рамках дослідження було опитано 1 тис. 206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання «Обозреватель».