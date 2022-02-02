Прихильники яких партій готові захищати Україну зі зброєю в руках — опитування

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Ракурс

Прихильники яких партій готові захищати Україну зі зброєю в руках, встановили експерти соціологічної служби Центру Разумкова на основі опитування, проведеного з 28 по 31 січня 2022 року методом телефонного інтерв’ю.

Найчастіше висловлюють готовність захищати країну виборці партій:

«Європейська солідарність» (61,6%),

«Слуга народу» (56,8%).

Найрідше говорять про намір захищати Україну виборці партії «Опозиційна платформа — За життя» — 22,4%.

Разом з тим, більшість респондентів (55,6%) вважають, що українська влада докладає недостатньо дипломатичних та оборонних зусиль для запобігання повномасштабному вторгненню армії Росії. Задоволені діями влади 28,6% опитаних, більшість з яких є представниками наймолодшої вікової групи (18−29 років).

Нагадаємо, респондентам також було поставлено запитання: «Чи готові Ви захищати Україну зі зброєю в руках?». 44,9% українців відповіли, що готові долучитися до захисту країни у будь-який спосіб, і стільки ж (45,4%) — що вважають це справою військових і не втручатимуться.

В рамках дослідження було опитано 1 тис. 206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання «Обозреватель».