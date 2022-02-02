Сторонники каких партий готовы защищать Украину с оружием в руках - опрос

https://racurs.ua/n166526-storonniki-kakih-partiy-gotovy-zaschischat-ukrainu-s-orujiem-v-rukah-opros.html

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Сторонники каких партий готовы защищать Украину с оружием в руках, установили эксперты социологической службы Центра Разумкова на основе опроса, проведенного с 28 по 31 января 2022 года методом телефонных интервью.

Чаще выражают готовность защищать страну избиратели партий:

«Европейская солидарность» (61,6%),

«Слуга народа» (56,8%).

Реже всего говорят о намерении защищать Украину избиратели партии «Оппозиционная платформа — При жизни» — 22,4%.

Вместе с тем, большинство респондентов (55,6%) считают, что украинские власти прилагают недостаточно дипломатических и оборонных усилий для предотвращения полномасштабного вторжения армии России. Довольны действиями власти 28,6% опрошенных, большинство из которых являются представителями самой молодой возрастной группы (18−29 лет).

Напомним, респондентам также был задан вопрос: «Готовы ли Вы защищать Украину с оружием в руках?». 44,9% украинцев ответили, что готовы приобщиться к защите страны любым способом, и столько же (45,4%) — считают, что это дело военных и не будут вмешиваться.

В рамках исследования было опрошено 1 тыс. 206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая ошибка выборки не превышает 2,9%. Исследование проведено по заказу Интернет-издания «Обозреватель».