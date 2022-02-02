Програму "єПідтримка" розширили на підлітків та вакцинованих з інвалідністю - тисяча за ковід-щеплення

https://racurs.ua/ua/n166528-tysyacha-za-scheplennya-programu-rozshyryly-na-pidlitkiv-ta-vakcynovanyh-z-invalidnistu.html

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Уряд поширив виплату тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років та розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти. Постанова про розшbрення осіб, які можуть отримати кошти в межах програми «єПідтримка», набирає чинності з 7 лютого.

Крім того, Кабмін дасть протокольне доручення щодо розширення послуги «Є-підтримка». Тепер вакциновані громадяни з інвалідністю першої та другої груп зможуть витратити тисячу гривень на лікарські засоби і комуналку.

Про це повідомили на засідання уряду 2 лютого, яке транслювалося в Youtube.

Перелік розшbрено за рахунок послуг в сфері освіти, культури та спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

Новація від Кабміну: кошти програми можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Загалом у межах «єПідтримки» українці витратили 2,3 млрд грн.

Тисяча гривень, як і раніше, надається вакцинованими виключно для придбання у безготівковій формі:

послуг у сферах культури,

освіти (у тому числі оплата здобуття дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках, секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти, проживання в гуртожитках закладів освіти),

фізичної культури і спорту,

здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом,

для придбання книжок, друкованих засобів масової інформації,

товарів спортивного призначення, шкільного приладдя та канцелярських виробів,

придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів.

Нагадаємо, зараз отримати тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку «Дія».

Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином:

залізничні та авіаквитки в межах України;

квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;

квитки на концерти;

абонемент в спортзал;

товари в книжкових магазинах.

ліки для осіб старше 60 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат в Україні діятиме меншу кількість часу. Відтепер його дію скоротили до 270 днів. Це зумовлено тим, що держави Європейського Союзу почали змінювати терміни дії сертифікатів, тому Україна приєдналася до європейських норм.

Крім того, 500 грн уряд виплачуватиме громадянам, які зроблять третє, бустерне ковід-щеплення.