https://racurs.ua/n166635-byl-by-poslan-monastyrskiy-otreagiroval-na-video-s-truhinym.html

Ракурс

ДТП с Трухиным прокомментировал глава Министерства внутренних дел (МИД) Денис Монастырский.

Он утверждает, что экс-народный депутат «Слуги народа» Александр Трухин, который пытался скрыться из места ДТП, и предлагал патрульному взятку, не обращался к нему за помощью. Об этом сообщает «Суспільне».

Звонил ли он мне с места происшествия? Я могу сказать, и здесь присутствуют мои коллеги, народные депутаты, которые могут подтвердить, что я очень негативно отношусь к любым вопросам «порешать». Поэтому мне по таким вопросам никто звонить не может. И если он бы мне позвонил, то был бы «послан» в тот же момент, — заявил Монастырский.

Монастырский подчеркнул, что был «впечатлен» появлением видео с нательной камеры полицейского, на котором зафиксирован Трухин после аварии. Министр утверждает, что ему докладывали об отсутствии видео с боди-камер полицейских, которые оформляли это ДТП. Сейчас полиция проводит служебное расследование, каким образом это видео могло быть передано.

Когда мне докладывали об этом ДТП в свое время, в августе, мне сказали, что по показаниям свидетелей есть разные данные, поэтому следователь направил ходатайство в прокуратуру с предложением передать его для исследования в Государственное бюро расследований (ГБР). Мне сказали, что не все экипажи оборудованы боди-камерами. В то время мне сказали, что этих записей нет, — добавил он.











Напомним, ранее мы сообщали, нардеп Александр Трухин пытался избежать ответственности после совершенного летом ДТП — предлагал взятки полицейским и обещал «договориться» с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Источник: Суспільне