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Ракурс

Президент России Владимир Путин сделал вид, что спит во время выступления украинской сборной на торжественной церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.

Путин сидел с закрытыми глазами и сжатыми ладонями в момент, когда на центр стадиона «Птичье гнездо» в Пекине вышла украинская олимпийская сборная. Об этом сообщает Daily Mail.

Президент РФ сидел без маски на лице, хотя китайское правительство установило строгие карантинные ограничения во время Олимпиады. Глава Китая Си Цзиньпинь всю церемонию сидел в маске.

Отмечается, что Путин один из немногих иностранных гостей, посетивших Олимпиаду в Китае. В частности, присутствуют также президенты Таджикистана, Египта и Казахстана. Лидеры западных стран бойкотируют Олимпиаду из-за притеснений китайского правительства из-за этнической группе уйгуров. Перед этим российский президент провел официальную встречу с китайским лидером, на которой, в частности, стороны подписали совместное заявление с осуждением действий НАТО и США.

Напомним, ранее мы сообщали, что Олимпийские игры-2022 начались в Пекине — на церемонии открытия прошлась украинская сборная. Флаг Украины несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова.

Источник: Daily Mail