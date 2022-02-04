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Сборная Украины. Фото: Суспільне

Сборная Украины прошлась с флагом на Олимпийских играх-2022 — появились фото

4 фев 2022, 15:50
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Олимпийские игры-2022 начались в Пекине — на церемонии открытия прошлась украинская сборная.

Флаг Украины несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.

Сборная Украины. Фото: СуспільнеНа церемонию вышли не все украинские атлеты — многие готовятся к соревнованиям, которые пройдут 5 февраля. Во время выхода сборной Украины на открытии Олимпийских игр в Пекине американский телеканал CNBC показал президента РФ Владимира Путина, который задремал на трибуне, и сообщил, что у границ с Украиной сейчас сосредоточено более 100 тыс. российских.

Путин. Фото: СуспільнеСборная Украины. Фото: СуспільнеРоссийский «МатчТВ» сообщал, что украинским спортсменам не рекомендовали давать интервью на русском языке, но сами спортсмены не подтверждают эту информацию.

Сборная Украины. Фото: СуспільнеУкраинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, сообщили, что им не запрещали общаться с россиянами на Олимпиаде в Пекине.






Можем ли мы общаться с россиянами? Нас предупредили, что лучше вообще не контактировать с иностранцами из-за коронавирусных ограничений, — сказал Даренский.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимняя Олимпиада-2022 стартует 4 февраля в Пекине. Сборную Украины представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Источник: Ракурс


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