Сборная Украины. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n166626-sbornaya-ukrainy-proshlas-s-flagom-na-olimpiyskih-igrah-2022-poyavilis-foto.html

Ракурс

Олимпийские игры-2022 начались в Пекине — на церемонии открытия прошлась украинская сборная.

Флаг Украины несли фристайлист Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Об этом стало известно из трансляции мероприятия.

На церемонию вышли не все украинские атлеты — многие готовятся к соревнованиям, которые пройдут 5 февраля. Во время выхода сборной Украины на открытии Олимпийских игр в Пекине американский телеканал CNBC показал президента РФ Владимира Путина, который задремал на трибуне, и сообщил, что у границ с Украиной сейчас сосредоточено более 100 тыс. российских.

Российский «МатчТВ» сообщал, что украинским спортсменам не рекомендовали давать интервью на русском языке, но сами спортсмены не подтверждают эту информацию.

Украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, выступающие в соревнованиях спортивных пар, сообщили, что им не запрещали общаться с россиянами на Олимпиаде в Пекине.

Можем ли мы общаться с россиянами? Нас предупредили, что лучше вообще не контактировать с иностранцами из-за коронавирусных ограничений, — сказал Даренский.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимняя Олимпиада-2022 стартует 4 февраля в Пекине. Сборную Украины представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.