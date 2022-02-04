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Ракурс
Збірна України. Фото: Суспільне

Збірна України пройшлася зі стягом на Олімпійських іграх-2022 — з’явилися фото

4 лют 2022, 15:50
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Олімпійські ігри-2022 розпочалися в Пекіні — на церемонії відкриття пройшлася українська збірна.

Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова. Про це стало відомо з трансляції заходу.

Збірна України. Фото: Суспільне

На церемонію вийшли не всі українські атлети — багато хто готується до змагань, які пройдуть 5 лютого. Під час виходу збірної України на відкритті Олімпійських ігор у Пекіні американський телеканал CNBC показав президента РФ Володимира Путіна, який задрімав на трибуні, і повідомив, що біля кордонів з Україною зараз зосереджено понад 100 тис. російських військових.

Збірна України. Фото: Суспільне

Російський «Матч ТВ» повідомляв, що українським спортсменам не рекомендували інтерв’ю російською мовою, але самі спортсмени не підтверджують цієї інформації.

Збірна України. Фото: Суспільне

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський, які виступають у змаганнях спортивних пар, повідомили, що їм не забороняли спілкуватися російською на Олімпіаді в Пекіні.






Чи можемо ми спілкуватися з росіянами? Нас попередили, що краще взагалі не контактувати з іноземцями через коронавірусні обмеження, — сказав Даренський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимова Олімпіада-2022 стартує 4 лютого в Пекіні. Збірну України представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Джерело: Ракурс


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