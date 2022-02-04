Збірна України. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n166626-zbirna-ukrayiny-proyshlasya-zi-styagom-na-olimpiyskyh-igrah-2022-z-yavylysya-foto.html

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Олімпійські ігри-2022 розпочалися в Пекіні — на церемонії відкриття пройшлася українська збірна.

Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова. Про це стало відомо з трансляції заходу.

На церемонію вийшли не всі українські атлети — багато хто готується до змагань, які пройдуть 5 лютого. Під час виходу збірної України на відкритті Олімпійських ігор у Пекіні американський телеканал CNBC показав президента РФ Володимира Путіна, який задрімав на трибуні, і повідомив, що біля кордонів з Україною зараз зосереджено понад 100 тис. російських військових.

Російський «Матч ТВ» повідомляв, що українським спортсменам не рекомендували інтерв’ю російською мовою, але самі спортсмени не підтверджують цієї інформації.

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський, які виступають у змаганнях спортивних пар, повідомили, що їм не забороняли спілкуватися російською на Олімпіаді в Пекіні.

Чи можемо ми спілкуватися з росіянами? Нас попередили, що краще взагалі не контактувати з іноземцями через коронавірусні обмеження, — сказав Даренський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимова Олімпіада-2022 стартує 4 лютого в Пекіні. Збірну України представлять 45 спортсменів у 12 дисциплінах.