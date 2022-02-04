https://racurs.ua/ua/n166634-putin-zasnuv-pid-chas-vyhodu-ukrayinskoyi-zbirnoyi-na-olimpiadi-kuryozne-video.html

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Президент Росії Володимир Путін вдав, що спить під час виступу української збірної на урочистій церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

Путін сидів із заплющеними очима й стисненими долонями у мить, коли на центр стадіону «Пташине гніздо» в Пекіні вийшла українська олімпійська збірна. Про це повідомляє Daily Mail.

Президент РФ сидів без маски на обличчі, хоча китайський уряд встановив суворі карантинні обмеження під час Олімпіади. Очільник Китаю Сі Цзіньпінь усю церемонію сидів у масці.

Наголошується, що Путін один із небагатьох іноземних гостей, які відвідують Олімпіаду в Китаї. Зокрема, присутні також президенти Таджикистану, Єгипту й Казахстану. Лідери західних країн бойкотують Олімпіаду через утиски китайського уряду щодо етнічної групи уйґурів. Перед цим російський президент провів офіційну зустріч з китайським лідером, на якій, зокрема, сторони підписали спільну заяву з осудом дій НАТО та США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олімпійські ігри-2022 розпочалися в Пекіні — на церемонії відкриття пройшлася українська збірна. Прапор України несли фристайліст Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.

Джерело: Daily Mail