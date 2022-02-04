Усик на футболе. Фото: ФК "Полісся"

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Ракурс

Александр Усик, известный украинский боксер, решил попробовать себя в новом виде спорта. Чемпион мира по боксу успешно дебютировал в футболе.

Он сыграл в Турции в матче Winter Cup 2022 между украинскими командами «Полесье» Житомир и «Верес» Ровно. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Полесье».

Усик выступает за команду из Житомира. Боксер сменил на поле Филиппа Будковского из «Полесья». В результате матча «Полесье» выиграло 2:1.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Усик дебютирует в футболе. Боксер раньше часто рассказывал, что горячо болеет за киевское «Динамо» и переживает, что сын является болельщиком «Шахтера». В детстве Александр некоторое время занимался в футбольной секции.