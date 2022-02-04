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Ракурс

Принц Гарри, герцог Сассекский, сменил имидж и взволновал поклонниц своим внешним видом.

37-летний принц коротко подстригся. Об этом сообщает BetterUp.

Гарри участвовал виртуальном саммите стартапа BetterUp, который нацелен на решение проблем в области психического здоровья. Он выступил в прямом эфире из собственного дома в Калифорнии и появился в кадре в черном кардигане.

Фанаты королевской семьи обратили внимание на новый образ герцога. Поклонницы отметили, что принц сменил прическу и похудел, и обсудили его новый имидж в комментариях.

«Принц Гарри выглядит потрясающе! Ух ты, это ему Калифорния так идет на пользу?», «Гарри выглядит как вкусняшка», «Черт возьми, его новая стрижка буквально сводит меня с ума», «Видно, что он занимается спортом. Принц выглядит чертовски подтянутым», «Черт, принц Гарри выглядит очень хорошо!» — писали поклонники.











Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон сменила принца Гарри на посту королевского покровителя Футбольного союза клуба регбистов. Елизавета II хотела, чтобы Кейт Миддлтон заняла эту должность еще два года назад, но тогда принц Гарри и Меган Маркл были частью короны, поэтому монарх не хотела «обижать и злить» своего внука.

Источник: BetterUp