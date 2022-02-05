Агентство Fitch понизило прогноз рейтинга Украины. Фото: fdlx.com

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «позитивного» на «стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «B».

На новый рейтинг повлияли ожидания более длительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов. Прогноз «стабильный» частично отражает сценарий специалистов агентства, когда полномасштабной войны с Россией удалось избежать. В 2022 году Украине удастся смягчить ситуацию благодаря укреплению фискальных и валютных резервов. Об этом 5 февраля сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на релиз агентства Fitch Ratings.

Существует высокая степень неопределенности относительно ближайших стратегических целей президента Путина, а выросший риск вторжения отражает длительный период наращивания войск вдоль украинской границы, слабые перспективы достижения согласия по основным требованиям, сформулированным российской стороной и усиленную подготовительную реакцию США, — подчеркнули в агентстве.

В Fitch Ratings отметили, что их рейтинг базируется на отсутствии полномасштабной украино-российской войны, отсутствием экономических и геополитических потерь. При этом специалисты ожидают, что сохранится длительный период напряженности и риска вокруг Украины.

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Напомним, в Международном валютном фонде заявили, что готовы поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения Российской Федерации от международной системы финансовых транзакций SWIFT.

Источник: «Интерфакс-Украина»