Агентство Fitch знизило прогноз рейтингу України. Фото: fdlx.com

https://racurs.ua/ua/n166648-agentstvo-fitch-znyzylo-prognoz-reytyngu-ukrayiny-chomu-ce-stalosya.html

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз по довгостроковому рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з «позитивного» на «стабільний» і підтвердило РДЕ на рівні «B».

На новий рейтинг вплинули очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу та ослаблення міжнародних резервів. Прогноз «стабільний» частково відображає сценарій фахівців агентства, коли повномасштабної війни з Росією вдалося уникнути. У 2022 році Україні вдасться пом’якшити ситуацію завдяки зміцненню фіскальних і валютних резервів. Про це 5 лютого повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на реліз агентства Fitch Ratings.

Існує високий ступінь невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що виріс, відображає тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США, — наголосили в агентстві.

У Fitch Ratings зазначили, що їхній рейтинг базується на відсутності повномасштабної україно-російської війни, відсутністю економічними та геополітичними втратами. При цьому фахівці очікують, що збережеться тривалий період напруженості та ризику навколо України.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що готові підтримати країни, які постраждають у випадку можливого відключення Російської Федерації від міжнародної системи фінансових транзакцій SWIFT.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»