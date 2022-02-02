МВФ розповів, що робитиме у випадку відключення Росії від SWIFT

https://racurs.ua/ua/n166544-mvf-rozpoviv-scho-robytyme-u-vypadku-vidkluchennya-rosiyi-vid-swift.html

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий підтримати країни, які постраждають у випадку можливого відключення Росії від міжнародної системи фінансових транзакцій SWIFT.

Як заявила директор МВФ Крісталіна Георгієва, жорсткі санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну неминуче торкнуться функціонування фінансової системи, особливо якщо Москву відключать від SWIFT. ЇЇ слова наводить Reuters.

Якщо ми опинимося в ситуації, коли виникнуть побічні ефекти, що вимагають більш активної участі МВФ в інших країнах, ми, звичайно, будемо там. У нас ще є кредитні можливості на суму близько 700 млрд доларів, — зазначила вона.

Вона додала, що сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

Як відомо, відключення Росії від SWIFT обговорюється в рамках санкцій за можливе вторгнення в Україну, в Євросоюзі навіть запросили у банків план дій у відповідь на такий сценарій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що санкції проти Росії через можливу нову агресію проти Києва нині у центрі уваги міжнародних переговорів. Адміністрація США не відкидає розгляд будь-яких варіантів дій щодо РФ у зв’язку з кризою навколо України.

Джерело: Reuters