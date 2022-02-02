https://racurs.ua/ua/n166543-vitaly-marynu-a-podarunok-distavsya-meni-poroshenko-rozsmishyv-futbolkou-foto.html

Ракурс

Петро Порошенко, колишній президент України та нардеп, попозував у смішній футболці з рудим котом разом зі своєю дружиною Мариною.

Зворушливе фото пари розсмішило соцмережі. Відповідний знімок з’явився в їхніх Instagram-акаунтах.

На розміщеному кадрі подружжя позує обійнявшись. При цьому Петро Порошенко одягнений у білу сорочку і чорний класичний костюм, а його дружина потрапила в кадр у білій блузці, темному жилеті та штанах. Подружжя приклало поверх нарядів чорні футболки з принтом рудого кота в капелюсі з курильною трубкою в роті.

Друзі та колеги вітали Марину з днем народження, а подарунок дістався і мені, — підписав пост Порошенко.

Шанувальники політика позитивно відреагували на смішну фотографію і вважають, що подружжю зробили дуже добрий і гарний подарунок.

«Яка гарна пара!», «Марино, з днем народження! У вас дуже смішні футболки!», «Той, хто зробив вам такий подарунок, — просто геній!», «Потішні котики!», «Дуже добрий і гарний подарунок! Смішні картинки!, — пишуть у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко зворушив жестом. Він подарував розкішний букет троянд дружині на день народження, доставивши його в офіс, і побажав усім українцям такого міцного кохання.