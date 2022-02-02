https://racurs.ua/n166543-pozdravili-marinu-a-podarok-dostalsya-mne-poroshenko-rassmeshil-futbolkoy-foto.html

Ракурс

Петр Порошенко, бывший президент Украины и нардеп, попозировал в смешной футболке с рыжим котом вместе со своей супругой Мариной.

Трогательное фото пары рассмешило соцсети. Соответствующий снимок появился в их Instagram-аккаунтах.

На размещенном кадре супруги позируют в обнимку. При этом Петр Порошенко одет в белую рубашку и черный классический костюм, а его жена попала в кадр в белой блузке, темном жилете и штанах. Супруги приложили поверх нарядов черные футболки с принтом в виде рыжего кота в шляпе с курительной трубкой во рту.

Друзья и коллеги поздравляли Марину с днем рождения, а подарок достался и мне, — подписал пост Порошенко.

Поклонники политика позитивно отреагировали на смешную фотографию и считают, что супругам сделали очень добрый и хороший подарок.

«Какая красивая пара!», «Марина, с днем рождения! У вас очень смешные футболки!», «Тот, кто сделал вам такой подарок, — просто гений!», «Забавные котики!», «Очень добрый и хороший подарок! Смешные картинки!» — пишут в соцсетях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко растрогал жестом. Он подарил роскошный букет роз жене на день рождения, доставив его в офис, и пожелал всем украинцам такой крепкой любви.