https://racurs.ua/n166498-poroshenko-zasypal-jenu-buketami-v-den-rojdeniya-trogatelnoe-video.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины и нардеп от «Европейской солидарности», растрогал жестом.

Он подарил роскошный букет роз жене на день рождения, доставив его в офис, и пожелал всем украинцам такой крепкой любви. Соответствующее видео политик выложил на своей странице в Facebook.

Порошенко рассказал, что на самом деле первый букет цветов и поздравления Марина Порошенко получила еще в полночь — в первые минуты 1 февраля. Это, по словам нардепа, многолетняя традиция пары.

От всего сердца каждому украинцу хочу пожелать такой любви, как у нас с Мариной. Каждому пожелать такой семьи, как у нас с Мариной. Если у вас будет хотя бы это — это будет означать, что вы счастливые люди. Искренне желаю этого! А удастся ли найти такую как Марина? Мне повезло, — написал политик.

Напомним, ранее мы сообщали, что Марина Порошенко, депутат Киевского городского совета и супруга пятого президента Украины Петра Порошенко, завела аккаунт в социальных сетях Instagram и Facebook ко дню рождения своего мужа — ему исполнилось 56 лет.