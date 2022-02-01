«Паломница» Марченко стала бездомной для нового фильма

https://racurs.ua/n166497-palomnica-marchenko-stala-bezdomnoy-dlya-novogo-filma-video.html

Ракурс

Оксана Марченко, супруга нардепа Виктора Медведчука, шокировала своим образом в продолжении пропагандистского фильма «Паломница».

Марченко переоделась в бездомную и посвятила вторую часть проекта теме бездомных. Соответствующее видео она опубликовала на своем Youtube-канале.

Никто не должен жить на улице, никто не должен просить подаяние, не должно быть бизнеса на подаянии, — заявила бывшая телеведущая в ролике.

После этого Марченко снимает с себя парик и смывает грим. Для рекламы фильма супруга Медведчука установила на свой автомобиль номера «паломница» и опубликовала фото в своих соцсетях.

Напомним, ранее фильм Оксаны Марченко наделал шума из скандальных заявлений от настоятеля Киево-Печерской лавры владыки Павла. В фильме «Паломница» он признался, что выслушал откровения известного украинского маньяка Анатолия Оноприенко и отпустил ему грехи, не сообщив в полицию.