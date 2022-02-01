Наркоторговцы оригинально продавали товар в приложениях для гей-знакомств

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Ракурс

В США полиция разоблачила банду, которая торговала наркотиками в приложениях для гей-знакомств.

Шестимесячную операцию под названием «Свайпни влево, если нужен мет» проводили в Grindr, Scruff и Taimi. Об этом сообщает CNN.

Наркоторговцы регистрировались в приложениях для знакомств ЛГБТК+ людей с целью сбыта наркотиков. Операция «Свайпни влево, если нужен мет» началась в июле 2021 года после жалобы граждан. Детективы создали профили в Grindr, Scruff и Taimi и общались с людьми, продающими метамфетамин, фентанил, ЛСД, экстази, марихуану и кокаин.

По словам шерифа Грейди Джадда, для обозначения аккаунта, через который продают наркотики, пользователи использовали эмодзи рожка с мороженым и торта, а также слова «вечеринка» и «Тина».

Мы были в шоке, что они рекламируют это открыто. Можете в это поверить? Они открыто заявляют, что продают наркотики в приложениях для знакомств. Во время разговоров и последующих тайных покупок стало ясно, что основная цель подозреваемых для регистрации в приложении — продажа наркотиков, а не поиск партнера, — заявили в полиции.













Всего власти предъявили 159 уголовных обвинений и 72 обвинения в мелких правонарушениях. За время расследования полицейские под прикрытием смогли приобрести 280 граммов метамфетамина стоимостью около 14 тыс. долларов и около трех граммов кокаина. По результатам расследования полиция округа Полк во Флориде арестовала 60 человек и получила восемь ордеров на арест.

Напомним, ранее мы сообщали, что чат-бот от патрульной полиции будет разоблачать сбыт наркотиков по всей Украине. Граждане смогут с помощью всего нескольких кликов сообщить патрульным об обнаружении наркотических веществ или так называемых закладчиков.