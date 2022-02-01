Наркоторговці оригінально продавали товар у додатках для гей-знайомств

https://racurs.ua/ua/n166496-narkotorgovci-oryginalno-prodavaly-tovar-u-dodatkah-dlya-gey-znayomstv.html

Ракурс

У США поліція викрила банду, яка торгувала наркотиками в додатках для гей-знайомств.

Шестимісячну операцію під назвою «Свайпни вліво, якщо потрібен мет» проводили в Grindr, Scruff і Taimi. Про це повідомляє CNN.

Наркоторговці реєструвалися в додатках для знайомств ЛГБТК+ людей з метою збуту наркотиків. Операція «Свайпни вліво, якщо потрібен мет» почалася в липні 2021 року після скарги громадян. Детективи створили профілі в Grindr, Scruff і Taimi і спілкувалися з людьми, що продають метамфетамін, фентаніл, ЛСД, екстазі, марихуану і кокаїн.

За словами шерифа Грейді Джадда, для позначення облікового запису, через який продають наркотики, користувачі використовували емодзі ріжка з морозивом і торта, а також слова «вечірка» і «Тіна».

Ми були шоковані, що вони рекламують це відкрито. Можете в це повірити? Вони відкрито заявляють, що продають наркотики в додатках для знайомств. Під час розмов і подальших таємних покупок стало ясно, що основна мета підозрюваних для реєстрації в додатку — продаж наркотиків, а не пошук партнера, заявили в поліції.













Загалом влада висунула 159 кримінальних звинувачень та 72 звинувачення в дрібних правопорушеннях. За час розслідування поліцейські під прикриттям змогли придбати 280 грамів метамфетаміну вартістю близько 14 тис. доларів і близько трьох грамів кокаїну. За результатами розслідування поліція округу Полк у Флориді заарештувала 60 осіб і отримала вісім ордерів на арешт.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чат-бот від патрульної поліції викриватиме збут наркотиків по всій Україні. Громадяни зможуть за допомогою всього кількох кліків повідомити патрульні про виявлення наркотичних речовин або так званих закладників.