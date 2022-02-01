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Магнітна буря та туман – погода в Україні 2 лютого. Фото: OIR

Магнітна буря та туман — погода в Україні 2 лютого (КАРТА)

1 лют 2022, 16:43
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Погода в Україні 2 лютого, у середу, прогнозується хмарна з проясненнями, очікуються дощі з мокрим снігом, на дорогах утвориться ожеледиця.

У південних та центральних областях прогнозується туман, місцями видимість зменшиться до 100−200 м. Вітер західний, південно-західний, 4−13 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві завтра буде без опадів. Вночі синоптики обіцяють до 7° морозу, вдень температура становитиме 2° вище нуля.

Погода у Львові прогнозується похмура, в місто прийдуть дощі та мокрий сніг. Вночі температура повітря очікується 2° морозу, а вдень буде 1° тепла.

Погода в Харкові також очікується з дощем та мокрим снігом. Стовпчики термометрів уночі покажуть 5° морозу, вдень піднімуться до 1° вище нуля.

Погода в Одесі прогнозується з опадами, вночі температура становитиме 0°, вдень підніметься до 4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, очікується помірна магнітна буря.







Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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