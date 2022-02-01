Магнитная буря и туман – погода в Украине 2 февраля

https://racurs.ua/n166495-magnitnaya-burya-i-tuman-pogoda-v-ukraine-2-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 2 февраля, в среду, прогнозируется облачная с прояснениями, ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица.

В южных и центральных областях прогнозируется туман, местами видимость снизится до 100−200 м. Ветер западный, юго-западный, 4−13 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве завтра будет без осадков. Ночью синоптики обещают до 7° мороза, днем ​​температура составит 2° выше нуля.

Погода во Львове прогнозируется пасмурная, в город придут дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха ожидается 2° мороза, а днем ​​1° тепла.

Погода в Харькове также ожидается с дождем и мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 5° мороза, днем ​​поднимутся до 1° выше нуля.

Погода в Одессе прогнозируется с осадками, ночью температура составит 0°, днем ​​поднимется до 4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается умеренная магнитная буря.

Источник: Gismeteo