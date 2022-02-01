Магнитная буря и туман — погода в Украине 2 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n166495-magnitnaya-burya-i-tuman-pogoda-v-ukraine-2-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 2 февраля, в среду, прогнозируется облачная с прояснениями, ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица.
В южных и центральных областях прогнозируется туман, местами видимость снизится до 100−200 м. Ветер западный, юго-западный, 4−13 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве завтра будет без осадков. Ночью синоптики обещают до 7° мороза, днем температура составит 2° выше нуля.
Погода во Львове прогнозируется пасмурная, в город придут дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха ожидается 2° мороза, а днем 1° тепла.
Погода в Харькове также ожидается с дождем и мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 5° мороза, днем поднимутся до 1° выше нуля.
Погода в Одессе прогнозируется с осадками, ночью температура составит 0°, днем поднимется до 4° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается умеренная магнитная буря.
Источник: Gismeteo