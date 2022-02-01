Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Магнитная буря и туман – погода в Украине 2 февраля

Магнитная буря и туман — погода в Украине 2 февраля (КАРТА)

1 фев 2022, 16:43
999

Погода в Украине 2 февраля, в среду, прогнозируется облачная с прояснениями, ожидаются дожди с мокрым снегом, на дорогах образуется гололедица.

В южных и центральных областях прогнозируется туман, местами видимость снизится до 100−200 м. Ветер западный, юго-западный, 4−13 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве завтра будет без осадков. Ночью синоптики обещают до 7° мороза, днем ​​температура составит 2° выше нуля.

Погода во Львове прогнозируется пасмурная, в город придут дожди и мокрый снег. Ночью температура воздуха ожидается 2° мороза, а днем ​​1° тепла.

Погода в Харькове также ожидается с дождем и мокрым снегом. Столбики термометров ночью покажут 5° мороза, днем ​​поднимутся до 1° выше нуля.

Погода в Одессе прогнозируется с осадками, ночью температура составит 0°, днем ​​поднимется до 4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, ожидается умеренная магнитная буря.







Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров