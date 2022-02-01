https://racurs.ua/n166494-rossiyane-razbili-voennyy-polevoy-lager-v-belarusi-video.html

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Минобороны России показало полевой лагерь, который развернули в Беларуси на полигоне «Брестский» военные мотострелкового соединения армии Восточного военного округа РФ.

Там установили столовые и медицинские пункты. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Для военных организовали трехразовое горячее питание, а в палатках поддерживается «комфортная температура воздуха». Медиков укомплектовали оборудованием для профилактики и диагностики заболеваний, в частности, создан запас медикаментов.

В районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта и заправки, складами боеприпасов. Также в лагере оборудована баня и прачечная, а также места «психологической разгрузки» и площадки для занятий спортом и отработки элементов боевой подготовки.

Минобороны РФ сообщает, что военные Восточного военного округа и вооруженных сил Беларуси начали боевое согласование. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание группировок войск на территории Беларуси, организация охраны и обороны государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности по решению задач.

Во время второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено обучение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отрабатываться отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Также предусмотрены меры по усилению охраны Госграницы для прекращения проникновения групп боевиков, перекрытие каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиск, блокирование, уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

Уточняется, что «практические действия войск» состоятся на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также на отдельных участках белорусской местности. Планируется привлечь аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России в Украину может не состояться — отряды боевых кораблей Черноморского флота РФ после обучения в акватории Черного моря вернулись в пункты постоянного базирования в Новороссийске, а также в оккупированный Крым.