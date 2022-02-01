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Міноборони Росії показало польовий табір, який розгорнули в Білорусі на полігоні «Брестський» військові мотострілецького з'єднання армії Східного військового округу РФ.

Там встановили столові та медичні пункти. Про це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації.

Для військових організували триразове гаряче харчування, а в наметах підтримується «комфортна температура повітря». Медиків укомплектовували обладнанням для профілактики та діагностики захворювань, зокрема, створено запас медикаментів.

У районі навчань обладнані парки бойових машин для розміщення озброєння та військової техніки з пунктами ремонту та заправки, складами боєприпасів. Також у таборі обладнана лазня та пральня, а також місця «психологічного розвантаження» та майданчики для занять спортом, відпрацювання елементів бойової підготовки.

Міноборони РФ повідомляє, що військові Східного військового округу та збройних сил Білорусі розпочали бойове злагодження. На першому етапі до 9 лютого буде виконано передислокацію та створення угруповань військ на території Білорусі, організація охорони та оборони державних та військових об'єктів, охорона Державного кордону у повітряному просторі, перевірка готовності та здатності чергових із ППО сил та засобів виконати завдання щодо прикриття об'єктів.

Під час другого етапу з 10 по 20 лютого буде проведено навчання «Союзна рішучість-2022″, у межах якого відпрацьовуватимуть відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави». Також передбачені заходи з посилення охорони Держкордону для припинення проникнення груп бойовиків, перекриття каналів доставлення зброї та боєприпасів, а також пошук, блокування, знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп.

Уточнюється, що «практичні дії військ» відбудуться на полігонах «Домановський», «Гозький», «Обуз-Ліснівський», «Брестський» та «Осиповичський», а також на окремих ділянках білоруської місцевості. Планується залучити аеродроми «Барановичі», «Лунинець», «Ліда» та «Мачулищі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення Росії в Україну може не відбутися — загони бойових кораблів Чорноморського флоту РФ після навчання в акваторії Чорного моря повернулися до пунктів постійного базування в Новоросійську, а також до окупованого Криму.