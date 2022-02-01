Постійний стрес змусив росіян масово скуповувати книги про ворожіння

Книга про ворожіння. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n166493-postiynyy-stres-zmusyv-rosiyan-masovo-skupovuvaty-knygy-pro-vorojinnya.html

Ракурс

Продажі езотеричної літератури різко зросли на території Російської Федерації.

Росіяни масово скуповують книги про ворожіння, передбачення, різні езотеричні вчення. Дуже популярні серед громадян РФ книги про йогу, астрологію, руни, нумерологію. Продажі цієї літератури у 2021 році зросли на 53% проти зростання на 13% у 2020 році. Про це повідомляє «Медуза» із посиланням на видавничу групу «Ексмо-АСТ».

Продажі літератури про психологію і позитивне мислення у 2021 році зросли на 46%. До топ-10 найпопулярніших книг у 2021 році увійшла книга про карти Таро, а попит на самі карти за рік виріс на 486%.

У видавництві розповіли, що разом з цим скоротилися роздрібні продажі релігійної літератури. У 2021 році вони скоротилися на 30%, а у 2020 році падіння становило 14%.

Як пояснив виданню «Лента.ру» психолог із тривожних розладів Павло Жавнеров, вся езотерика побудована на тому, що людина може впливати на своє життя через якісь ефемерні речі. Попит росіян на книги про ворожіння він пояснює масовим стресом через проблеми та пандемію коронавірус. Психолог вважає, що падіння попиту на літературу про віру може бути пов’язано з тим, що релігія перестає відповідати на питання людей.

Нагадаємо, проведене у РФ соціальне опитування показало, що розпад Радянського Союзу в 1991 році викликає почуття жалю у 62% громадян. Найбільше про це шкодують співгромадяни у віці 46−60 років (82%),

Джерела: «Медуза», «Лента.ру»