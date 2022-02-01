Постоянный стресс заставил россиян массово скупать книги о гаданиях

Книга о гадании. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n166493-postoyannyy-stress-zastavil-rossiyan-massovo-skupat-knigi-o-gadaniyah.html

Ракурс

Продажи эзотерической литературы резко выросли на территории Российской Федерации.

Россияне массово скупают книги о гаданиях, предсказаниях, различных эзотерических учениях. Очень популярные среди граждан РФ книги о йоге, астрологии, рунах, нумерологии. Продажи этой литературы в 2021 году выросли на 53% против роста на 13% в 2020 году. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ».

Продажи литературы о психологии и позитивном мышлении в 2021 году выросли на 46%. В топ-10 самых популярных книг в 2021 году вошла книга о картах Таро, а спрос на сами карты за год вырос на 486%.

В издательстве рассказали, что вместе с этим сократились розничные продажи религиозной литературы. В 2021 году они сократились на 30%, а в 2020 году падение составило 14%.

Как пояснил изданию «Лента.ру» психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров, вся эзотерика построена на том, что человек может влиять на свою жизнь через какие-то эфемерные вещи. Спрос россиян на книги о гадании он объясняет массовым стрессом из-за проблем и пандемии коронавируса. Психолог считает, что падение спроса на литературу о вере может быть связано с тем, что религия перестает отвечать на вопросы людей.

Напомним, проведенный в РФ социальный опрос показал, что распад Советского Союза в 1991 году вызывает чувство жалости у 62% граждан. Больше всего об этом жалеют сограждане в возрасте 46−60 лет (82%),

Источники: «Медуза», «Лента.ру»