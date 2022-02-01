Не страшно, хотя и противно — Коболев прокомментировал обыск и объяснил его причину

https://racurs.ua/n166492-ne-strashno-hotya-i-protivno-kobolev-prokommentiroval-obysk-i-obyasnil-ego-prichinu.html

Ракурс

Обыск у экс-главы «Нафтогаза» Андрея Коболева провело 1 февраля Государственное бюро расследований.

Следователи пришли к нему домой, а также в офис «Укртрансгаза», который управляет подземными хранилищами газа, и к руководителям неназванных частных предприятий.

Коболев написал на своей странице в Фейсбук, что обыски у него «относились к газовому долгу, возникшему более 20 лет назад». Он намекнул, что это может быть попыткой запугать его.

Мне не страшно, хоть и немного противно. Не сильно, ведь с доминирующим принципом текущего исторического момента под кодовым названием «Слабоумие и отвага» меня начали знакомить примерно год назад, — заявил Коболев и обнародовал при этом видео о том, как следователи проникают на его усадьбу через забор.

ГБР, по версии Коболжва, устроило следственные действия в рамках расследования факта отчуждения 305 млн. куб. м газа в 2020 году в пользу структур, предположительно связанных с Константином Жеваго. Следователи видят в этом признаки преступления, но Коболев настаивает, что действовал в интересах «Нафтогаза».

Коболев добавил, что готов объяснить все свои решения в должности главы правления и не собирается бежать из Украины.

К моменту начала обыска Коболева дома не было — он находился у друзей в Черниговской области, но «немедленно прилетел, как только смог».

История вопроса

ГБР заинтересовалось сделкой с газом, который в 2000 году «Укрэнергосбыт» передал дочерней компании «Нафтогаза» — «Укртрансгазу» (418 млн куб. м для доставки потребителям). УТГ выполнил условия договора частично, недопоставив 305 млн. куб. м. Эти объемы и послужили основанием для многолетнего судебного процесса.

Через 19 лет «Укрэнергосбыт» продал право на получение спорного газа финансовой компании «Фин-Инвест». Тогда же суд постановил взыскать с УТГ вместо газа его стоимость в размере 2,3 млрд. грн.

В середине 2020 года права требования перешли к третьей фирме — ООО «Профи-Газ», а уже в ноябре стороны оформили мировое соглашение, по которому УТГ решил отдать газ. Коболев как руководитель «Нафтогаза» подписал решение акционера «Укртрансгаза» об урегулировании спора.

В ГБР сегодня также сообщили, что осуществляют досудебное расследование по противоправному отчуждению 305 млн куб. м природного газа должностными лицами АО «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз Украины» при соучастии с другими лицами.

В ГБР рассказали, что проверяют правомерность возврата «Нафтогазом» долга, возникшего более 20 лет назад. Силовики считают, что в «Нафтогазе» по обращению АО «Укртрансгаз» согласовали документы по заключению мирового соглашения с коммерческими структурами без надлежащих полномочий и оснований.

Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение, что позволило в конце 2020 года вывести из собственности государства 305 млн куб. м природного газа, а сумма ущерба, по выводам экспертов, составляет 2,182 млрд грн.

Коболева упрекают в том, что он подписал решение акционера АО «Укртрансгаз» по поводу мировых соглашений без согласования наблюдательного совета.