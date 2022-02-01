Не страшно, хоч і огидно - Коболєв прокоментував обшук і пояснив його причину

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Ракурс

Обшук в екс-глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва провело 1 лютого Державне бюро розслідувань.

Слідчі прийшли до нього додому, а також в офіс «Укртрансгазу», який управляє підземними сховищами газу, та до керівників неназваних приватних підприємств.

Коболєв написав на своїй сторінці у Фейсбук, що обшуки в нього «стосувалися газового боргу, що виник понад 20 років тому». Він натякнув, що це може бути спробою залякати його.

Мені не страшно, хоч і трошки огидно. Не сильно, адже з домінуючим принципом поточного історичного моменту під кодовою назвою «Слабоуміє і отвага» мене почали знайомити приблизно рік тому, — заявив Коболєв і оприлюднив при цьому відео про те, як слідчі проникають на його обійстя через паркан.

ДБР, за версією Коболжва, влаштувало слідчі дії в межах розслідування факту відчуження 305 млн куб. м газу у 2020 році на користь структур, ймовірно пов’язаних з Костянтином Жеваго. Слідчі вбачають у цьому ознаки злочину, але Коболєв наполягає, що діяв в інтересах «Нафтогазу».

Коболєв додав, що готовий пояснити будь-яке своє рішення на посаді голови правління і не збирається тікати з України.

На момент початку обшуку Коболєва вдома не було — він перебував у друзів в Чернігівській області, але «негайно прилетів, щойно зміг».

Історія питання

ДБР зацікавилося оборудкою з газом, який у 2000 році «Укренергозбут» передав дочірній компанії «Нафтогазу» — «Укртрансгазу» (418 млн куб. м для доставки споживачам). УТГ виконав умови договору частково, недопоставивши 305 млн куб. м. Ці обсяги й стали підставою для багаторічного судового процесу.

Через 19 років «Укренергозбут» продав право на отримання спірного газу фінансовій компанії «Фін-Інвест». Тоді ж суд постановив стягнути з УТГ замість газу його вартість в розмірі 2,3 млрд грн.

В середині 2020 року права вимоги перейшли до третьої фірми — ТОВ «Профі-Газ», а вже у листопаді сторони оформили мирову угоду, за якою УТГ вирішив віддати газ. Коболєв як керівник Нафтогазу підписав рішення акціонера «Укртрансгазу» про врегулювання суперечки.

У ДБР сьогодні також повідомили, що здійснюють досудове розслідування щодо протиправного відчуження 305 млн куб. м природного газу посадовцями АТ «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» за співучасті з іншими особами.

В ДБР розповіли, що перевіряють правомірність повернення «Нафтогазом» боргу комерційним структурам, що виник понад 20 років тому.

Силовики вважають, що в «Нафтогазі» за зверненням АТ «Укртрансгаз» погодили документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав.

Господарський суд Києва затвердив мирову угоду, що дозволило наприкінці 2020 року вивести з власності держави 305 млн куб. м природного газу, а сума збитків, за висновками експертів, становить 2,182 млрд грн.

Коболєву закидають те, що він підписав рішення акціонера АТ «Укртрансгаз» щодо мирових угод без погодження наглядової ради.