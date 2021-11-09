Поліцейський чат-бот викриватиме збут наркотиків в Україні. Фото: ck.ua

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Чат-бот від патрульної поліції викриватиме збут наркотиків по всій Україні.

Громадяни зможуть за допомогою всього кількох кліків повідомити патрульним про виявлення наркотичних речовин чи так званих закладників. Чат-бот працює в Telegram і має назву DrugHunters (Мисливці за наркотиками). Про це 9 листопада повідомила прес-служба патрульної поліції.

Правоохоронці розповіли, що після старту розмови потрібно вказати населений пункт та адресу, за якою ви побачили потенційного зловмисника. Далі треба описати місце, де на думку заявника може бути закладка — труби, клумба, лавка тощо. Щоб спростити пошук варто надіслати геолокацію та додати фото й відеоматеріали.

У відомстві зазначили, що після отримання повідомлення про знахідку або ймовірного закладника, патрульні виїжджатимуть на місце і перевірятимуть інформацію.

Нагадаємо, правоохоронці з США, Австралії, Німеччини, Франції, Італії викрили великий канал постачання наркотиків. Вони вистежили продавців, покупців та постачальників наркотиків, які ховалися весь цей час у даркнеті. Всі продавці збували товар на майданчику DarkMarket.