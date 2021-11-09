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Ракурс
Полицейский чат-бот будет разоблачать сбыт наркотиков в Украине. Фото: ck.ua

Полицейский чат-бот будет разоблачать сбыт наркотиков в Украине

9 ноя 2021, 15:19
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Чат-бот от патрульной полиции будет разоблачать сбыт наркотиков по всей Украине.

Граждане смогут с помощью всего нескольких кликов сообщить патрульным об обнаружении наркотических веществ или так называемых закладчиков. Чат-бот работает в Telegram и имеет название DrugHunters (Охотники за наркотиками). Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Правоохранители рассказали, что после старта разговора нужно указать населенный пункт и адрес, по которому вы увидели потенциального злоумышленника. Далее надо описать место, где по мнению заявителя может быть закладка — трубы, клумба, скамейка и тому подобное. Чтобы упростить поиск нужно прислать геолокацию и добавить фото и видеоматериалы.


В ведомстве отметили, что после получения сообщения о находке или предполагаемого закладника, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.

Напомним, правоохранители из США, Австралии, Германии, Франции, Италии разоблачили крупный канал поставки наркотиков. Они выследили продавцов, покупателей и поставщиков наркотиков, которые прятались все это время в даркнете. Все продавцы сбывали товар на площадке DarkMarket.

Источник: Ракурс


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