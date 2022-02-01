«Паломниця» Марченко стала бездомною для нового фільму

https://racurs.ua/ua/n166497-palomnycya-marchenko-stala-bezdomnou-dlya-novogo-filmu-video.html

Ракурс

Оксана Марченко, дружина нардепа Віктора Медведчука, шокувала своїм образом у продовженні пропагандистського фільму «Паломниця».

Марченко перевдягнулася в бездомну та присвятила другу частину проекту темі безпритульних. Відповідне відео вона опублікувала на своєму Youtube-каналі.

Ніхто не повинен жити на вулиці, ніхто не повинен просити милостиню, не має бути бізнесу на милостині, — заявила колишня телеведуча в ролику.

Після цього Марченко знімає з себе перуку та змиває грим. Для реклами фільму дружина Медведчука встановила на свій автомобіль номери «паломниця» та опублікувала фото у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше фільм Оксани Марченко наробив галасу через скандальні заяви від настоятеля Києво-Печерської лаври владики Павла. У фільмі «Паломниця» він зізнався, що вислухав одкровення відомого українського маніяка Анатолія Онопрієнко, і відпустив йому гріхи, не повідомивши у поліцію.