https://racurs.ua/ua/n166498-poroshenko-zasypav-drujynu-buketamy-u-den-narodjennya-zvorushlyve-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України та нардеп від «Європейської солідарності», зворушив жестом.

Він подарував розкішний букет троянд дружині на день народження, доставивши його в офіс, та побажав всім українцям такої міцної любові. Відповідне відео політик виклав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко розповів, що насправді перший букет квітів і вітання Марина Порошенко отримала ще опівночі — у перші хвилини 1 лютого. Це, за словами нардепа, багаторічна традиція пари.

Від щирого серця кожному українцю хочу побажати такої любові, як у нас з Мариною. Кожному побажати такої родини, як у нас з Мариною. Якщо у вас буде хоча би це — це буде означати, що ви щасливі люди. Щиро бажаю цього! А чи пощастить знайти таку, як Марина? Мені пощастило, — написав політик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Марина Порошенко, депутат Київської міської ради та дружина п’ятого президента України Петра Порошенка, завела акаунт у соціальних мережах Instagram та Facebook до дня народження свого чоловіка — йому виповнилося 56 років.