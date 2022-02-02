https://racurs.ua/ua/n166542-vakcynu-v-kapsulah-vyprobuvaly-na-svynyah-yaki-rezultaty.html

Ракурс

Вакцину в капсулах випробували американські вчені — вони розробили спосіб доставлення ліків на основі нуклеїнових кислот, таких, як мРНК-вакцини, в організм тварин у капсулах для ковтання.

Спочатку дослідники ввели ін'єкцію наночастинок мРНК у шлунок мишей, щоб з’ясувати, що доставлена ​​РНК, яка кодувала ген-репортер, була успішно засвоєна клітинами. Про це повідомляє Genetic Engineering & Biotechnology News.

Дослідники вивчили експресію гена-репортера в шлунку і печінці мишей. Це свідчить про те, що РНК сприймається внутрішніми органами, і транспортується до печінки — центру метаболічної детоксикації організму. Потім науковці упакували ліофілізовані комплекси РНК-наночастинок у капсули для доставлення у клітини шлунку свиней.

Свиням вони змогли доставити до тканин шлунку близько 50 мікрограмів мРНК в одній капсулі, і три капсули всього. У результаті загальна доставка становила 150 мікрограмів мРНК. Проте на відміну від мишей, у свиней не помітили проникнення мРНК в клітини печінки або інших органів.

Зауважимо, що у COVID-вакцині на основі мРНК від компанії Moderna використовується всього близько 100 мікрограмів РНК, а у вакцині Pfizer лише 30 мікрограмів РНК. У майбутніх дослідженнях вчені вивчатимуть можливість генерування системної імунної відповіді шляхом доставки мРНК-вакцин за допомогою їх капсули.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину проти грипу, яка вводиться через ніс і виготовлена з наночастинок, котрі посилюють імунну відповідь, створили учені з Інституту біомедичних наук Університету штату Джорджія.