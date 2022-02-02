https://racurs.ua/n166542-vakcinu-v-kapsulah-oprobovali-na-svinyah-kakie-rezultaty.html

Ракурс

Вакцину в капсулах испытали американские ученые — они разработали способ доставки лекарств на основе нуклеиновых кислот, таких как мРНК-вакцины, в организм животных в капсулах для глотания.

Сначала исследователи ввели инъекцию наночастиц мРНК в желудок мышей, чтобы выяснить, что доставленная РНК, кодировавшая ген-репортер, была успешно усвоена клетками. Об этом сообщает Genetic Engineering & Biotechnology News.

Исследователи изучили экспрессию гена-репортера в желудке и печени мышей. Это свидетельствует, что РНК воспринимается внутренними органами и транспортируется к печени — центру метаболической детоксикации организма. Затем ученые упаковали лиофилизированные комплексы РНК-наночастиц в капсулы для доставки в клетки желудка свиней.

Свиньям они смогли доставить в ткани желудка около 50 микрограммов мРНК в одной капсуле, и три капсулы всего. В результате общая доставка составляла 150 микрограмм мРНК. Однако в отличие от мышей, у свиней не заметили проникновение мРНК в клетки печени или других органов.

Заметим, что в COVID-вакцине на основе мРНК от компании Moderna используется всего около 100 микрограммов РНК, а в вакцине Pfizer лишь 30 микрограммов РНК. В будущих исследованиях ученые будут изучать возможность генерирования системного иммунного ответа путем доставки мРНК-вакцин с помощью их капсулы.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину против гриппа, которая вводится через нос и изготовлена из наночастиц, усиливающих иммунный ответ, создали ученые из Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия.