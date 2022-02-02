Пожар. Фото: ГСЧС

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Пожар сегодня, 2 февраля, произошел в многоэтажном доме в Кропивницком. В результате возгорания погиб один человек и три человека пострадали, в том числе двое детей.

Огонь разгорелся на втором этаже 9-этажного дома по улице Попова примерно в 16.00. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Прибывшие спасатели локализовали возгорание через 40 минут, а еще через 15 минут огонь был полностью ликвидирован. В результате пожара погиб один человек. Пострадавших трое, в том числе два ребенка. Угрозы опорным конструкциям дома нет.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за взрыва газа. Как отмечают очевидцы, возле подъезда, где произошло возгорание, стояла машина газовой службы и ее сотрудники проводили работы.

В результате взрыва повреждено 20 квартир и разбито 70 окон. Пострадавшие — девочки восьми и 13 лет, а также сотрудник газовой службы госпитализированы. На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об отселении жильцов многоэтажки. По словам представителя городского совета Сергея Якунина, людей готова принять гостиница «Турист».

Напомним, ранее мы сообщали, что пожар вспыхнул в городе Вышгород в Киевской области. Там загорелась крыша отеля, расположенного на улице Спасской. Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме спасатели получили в 7.12.