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Ракурс
Пожар. Фото: ГСЧС

Многоэтажка вспыхнула в Кропивницком — есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

2 фев 2022, 18:50
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Пожар сегодня, 2 февраля, произошел в многоэтажном доме в Кропивницком. В результате возгорания погиб один человек и три человека пострадали, в том числе двое детей.

Огонь разгорелся на втором этаже 9-этажного дома по улице Попова примерно в 16.00. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Прибывшие спасатели локализовали возгорание через 40 минут, а еще через 15 минут огонь был полностью ликвидирован. В результате пожара погиб один человек. Пострадавших трое, в том числе два ребенка. Угрозы опорным конструкциям дома нет.

Пожар. Фото: ГСЧСПо предварительным данным, пожар мог произойти из-за взрыва газа. Как отмечают очевидцы, возле подъезда, где произошло возгорание, стояла машина газовой службы и ее сотрудники проводили работы.







Пожар. Фото: ГСЧСВ результате взрыва повреждено 20 квартир и разбито 70 окон. Пострадавшие — девочки восьми и 13 лет, а также сотрудник газовой службы госпитализированы. На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос об отселении жильцов многоэтажки. По словам представителя городского совета Сергея Якунина, людей готова принять гостиница «Турист».

Пожар. Фото: ГСЧСНапомним, ранее мы сообщали, что пожар вспыхнул в городе Вышгород в Киевской области. Там загорелась крыша отеля, расположенного на улице Спасской. Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме спасатели получили в 7.12.

Источник: Ракурс


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