Пожежа. Фото: ДСНС

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Пожежа сьогодні, 2 лютого, сталася в багатоповерховому будинку у Кропивницькому. Внаслідок загоряння загинула одна людина і три людини постраждали, зокрема двоє дітей.

Вогонь розгорівся на другому поверсі 9-поверхового будинку по вулиці Попова приблизно о 16.00. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Прибулі рятувальники локалізували загоряння через 40 хвилин, а ще через 15 хвилин вогонь був повністю ліквідований. В результаті пожежі загинула одна людина. Постраждалих троє, в тому числі дві дитини. Загрози опорним конструкціям будинку немає.

За попередніми даними, пожежа могла статися через вибух газу. Як зазначають очевидці, біля під’їзду, де сталося загоряння, стояла машина газової служби і її співробітники проводили роботи.

Внаслідок вибуху пошкоджено 20 квартир і розбито 70 вікон. Постраждалі-дівчатка восьми і 13 років, а також співробітник газової служби — госпіталізовані. На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про відселення мешканців багатоповерхівки. За словами представника міської ради Сергія Якуніна, людей готова прийняти готель «Турист».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пожежа спалахнула в місті Вишгород у Київській області. Там загорівся дах готелю, який розташований на вулиці Спаській. Повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку рятувальники отримали о 7.12.