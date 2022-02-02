Температура в Європі. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n166540-mokryy-snig-ta-morozy-v-ukrayini-trymatymetsya-negoda-karta.html

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Погода в Україні 3 лютого переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та помірні опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на заході України — там температура сягатиме −5° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 3 лютого буде похмурою, йтиме помірний сніг. Вночі температура повітря впаде до −3°, а вдень повітря сягатиме +1°.

Погода в Харкові буде морозною, небо затягнуть хмари, очікується мокрий сніг. Градуси опустяться до −1° вночі і вдень сягнуть +3° тепла вдень.

Погода в Одесі завтра — похмура, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −2° морозу, а вдень обіцяють +5°.

Погодні умови у Львові у четвер будуть зимовими — очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють +1°.

Геомагнітна обстановка в Україні 3 лютого прогнозується неспокійна — можлива незначна магнітна буря.

Джерело: Gismeteo