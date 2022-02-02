Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Мокрий сніг та морози — в Україні триматиметься негода (КАРТА)

2 лют 2022, 18:08
999

Погода в Україні 3 лютого переважатиме похмура та морозна, очікується мокрий сніг на заході та помірні опади в інших регіонах. Найхолодніше буде на заході України — там температура сягатиме −5° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 7−12 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура в Європі. Карта: Gismeteo

Опади в Європі. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 3 лютого буде похмурою, йтиме помірний сніг. Вночі температура повітря впаде до −3°, а вдень повітря сягатиме +1°.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде морозною, небо затягнуть хмари, очікується мокрий сніг. Градуси опустяться до −1° вночі і вдень сягнуть +3° тепла вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра — похмура, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують −2° морозу, а вдень обіцяють +5°.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові у четвер будуть зимовими — очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −2 до −4° морозу, а вдень обіцяють +1°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 3 лютого прогнозується неспокійна — можлива незначна магнітна буря.







Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів