https://racurs.ua/n166540-mokryy-sneg-i-morozy-v-ukraine-budet-derjatsya-nepogoda-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 3 февраля будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и умеренные осадки в других регионах. Холоднее всего будет на западе Украины — там температура будет достигать −5° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 3 февраля будет пасмурной, пойдет умеренный снег. Ночью температура воздуха упадет до −3°, а днем воздух будет достигать +1°.

Погода в Харькове будет морозной, небо затянут облака, ожидается мокрый снег. Градусы опустятся до −1° ночью и днем достигнут +3° тепла днем.

Погода в Одессе завтра — пасмурная, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −2° мороза, а днем обещают +5°.

Погодные условия в Львове в четверг будут зимними — ожидается мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем — +1°.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 февраля прогнозируется беспокойная — возможна незначительная магнитная буря.

Источник: Gismeteo