Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс

Мокрый снег и морозы — в Украине будет держаться непогода (КАРТА)

2 фев 2022, 18:08
999

Погода в Украине 3 февраля будет преобладать пасмурная и морозная, ожидается мокрый снег на западе и умеренные осадки в других регионах. Холоднее всего будет на западе Украины — там температура будет достигать −5° мороза.

Порывы ветра будут находиться в пределах 7−12 м/c. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки в Европе. Карта: GismeteoПогода в Киеве 3 февраля будет пасмурной, пойдет умеренный снег. Ночью температура воздуха упадет до −3°, а днем воздух будет достигать +1°.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове будет морозной, небо затянут облака, ожидается мокрый снег. Градусы опустятся до −1° ночью и днем достигнут +3° тепла днем.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра — пасмурная, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют −2° мороза, а днем обещают +5°.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия в Львове в четверг будут зимними — ожидается мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут от −2 до −4° мороза, а днем — +1°.







Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 3 февраля прогнозируется беспокойная — возможна незначительная магнитная буря.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров