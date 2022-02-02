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Ракурс

МВФ рассказал, что будет делать в случае отключения России от SWIFT

2 фев 2022, 20:32
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Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать страны, пострадавшие в случае возможного отключения России от международной системы финансовых транзакций SWIFT.

Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, жесткие санкции против России на случай вторжения в Украину неизбежно коснутся функционирования финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT. Ее слова приводит Reuters.

Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 млрд долларов, — отметила она.

Она добавила, что надеется на дипломатическое разрешение конфликта.

Как известно, отключение России от SWIFT обсуждается в рамках санкций за возможное вторжение в Украину, в Евросоюзе даже запросили у банков план действий в ответ на такой сценарий.







Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России из-за возможной новой агрессии против Киева сейчас в центре внимания международных переговоров. Администрация США не исключает рассмотрение любых вариантов действий в отношении РФ в связи с кризисом вокруг Украины.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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