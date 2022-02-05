Потенційно небезпечний астероїд наближається до Землі. Фото: gazeta.ru

https://racurs.ua/ua/n166647-nabagato-vyschyy-za-eyfelevu-veju-do-zemli-nablyjaietsya-nebezpechnyy-asteroyid.html

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Величезний астероїд наближається до Землі — космічний камінь пролетить близько від планети у березні 2022 року.

Астероїд під назвою 138971 (2001 CB21) має діаметр приблизно 1,3 км або 4 тис. 265 футів. Він в чотири рази вищий за Ейфелеву вежу. Астрономи вирахували, що космічне тіло пролетить поблизу Землі близько 10.00 за київським часом 4 березня. Він рухається зі швидкістю понад 43 тис. км/год. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору.

NASA визначила астероїд як потенційно небезпечний. При цьому науковці упевнені, що камінь не зіткнеться з Землею. Астероїд буде знаходитися на відстані понад 3 млн миль в найближчій точці, що більш ніж в 10 разів далі від нас, ніж Місяць.

Зазначається, що вперше цей астероїд виявили в Італії під час проекту «Віртуальний телескоп». Астроном Джанлука Масі зробив знімок за допомогою наземного телескопа, коли космічний камінь знаходився на відстані понад 34,6 млн км від Землі.

Нагадаємо, астрономи Університету Джона Хопкінса знайшли спосіб запобігти зіткненню небесних тіл із Землею. Дослідники вважають, що можна підірвати астероїд за допомогою ядерного пристрою.

Джерело: Newsweek