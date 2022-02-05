Потенциально опасный астероид приближается к Земле. Фото: gazeta.ru

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Огромный астероид приближается к Земле — космический камень пролетит близко от планеты в марте 2022 года.

Астероид под названием 138971 (2001 CB21) имеет диаметр примерно 1,3 км или 4 тыс. 265 футов. Он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Астрономы вычислили, что космическое тело пролетит вблизи Земли около 10.00 по киевскому времени 4 марта. Он движется со скоростью более 43 тыс. км/ч. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA определила астероид как потенциально опасный. При этом ученые уверены, что камень не столкнется с Землей. Астероид будет находиться на расстоянии более 3 млн миль в ближайшей точке, что более чем в 10 раз дальше от нас, чем Луна.

Отмечается, что впервые этот астероид обнаружили в Италии во время проекта «Виртуальный телескоп». Астроном Джанлука Маси сделал снимок с помощью наземного телескопа, когда космический камень находился на расстоянии более 34,6 млн км от Земли.

Напомним, астрономы Университета Джона Хопкинса нашли способ предотвратить столкновение небесных тел с Землей. Исследователи считают, что можно взорвать астероид с помощью ядерного устройства.

Источник: Newsweek