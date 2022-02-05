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Ракурс
Госпитализированные с коронавирусом. Фото: больница скорой помощи Львова

Более 42 тыс. COVID-инфицирований зафиксировали в Украине за сутки

5 фев 2022, 09:34
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Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о быстром распространении болезни.

Медики 4 февраля зафиксировали 42 тыс. 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это немножко меньше, чем 3 февраля — тогда официально коронавирус подхватили 43 тыс. 778 человек. Среди новых больных 4 тыс. 268 детей и 920 медицинских работников. Пришлось госпитализировать 3 тыс. 918 больных, а 185 человек скончались. Выздороветь смогли 9 тыс. 628 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за время пандемии в Украине заболели уже 4 млн 256 тыс. 208 человек. Выздоровели 3 млн 669 тыс. 979 человек. Жертвами ковида стали 101 тыс. 168 больных.

Вакцинировались против ковида 4 февраля 76 тыс. 350 украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привито уже 15 млн 442 тыс. 559 человек. Две дозы получили 14 млн 758 тыс. 350 людей. Всего было проведено 30 млн 665 тыс. 677 прививок.

Коронавирус в Украине. Инфографика: Минздрав

Коронавирус в областях. Таблица: Telegram-канал «Коронавирус в регионах»






Процент занятых коек в больницах. Карта: СНБО

Напомним, штамм коронавирусной болезни COVID-19 «Омикрон» подтвердили в 100% лабораторных проб в Хмельницкой области. Этот вариант ковида протекает с меньшими осложнениями и переносится легче.

Источник: Ракурс


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