Госпитализированные с коронавирусом. Фото: больница скорой помощи Львова

https://racurs.ua/n166646-bolee-42-tys-covid-inficirovaniy-zafiksirovali-v-ukraine-za-sutki.html

Ракурс

Статистика коронавируса в Украине свидетельствует о быстром распространении болезни.

Медики 4 февраля зафиксировали 42 тыс. 533 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это немножко меньше, чем 3 февраля — тогда официально коронавирус подхватили 43 тыс. 778 человек. Среди новых больных 4 тыс. 268 детей и 920 медицинских работников. Пришлось госпитализировать 3 тыс. 918 больных, а 185 человек скончались. Выздороветь смогли 9 тыс. 628 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

В ведомстве отметили, что за время пандемии в Украине заболели уже 4 млн 256 тыс. 208 человек. Выздоровели 3 млн 669 тыс. 979 человек. Жертвами ковида стали 101 тыс. 168 больных.

Вакцинировались против ковида 4 февраля 76 тыс. 350 украинцев. Всего с начала вакцинальной кампании привито уже 15 млн 442 тыс. 559 человек. Две дозы получили 14 млн 758 тыс. 350 людей. Всего было проведено 30 млн 665 тыс. 677 прививок.

Напомним, штамм коронавирусной болезни COVID-19 «Омикрон» подтвердили в 100% лабораторных проб в Хмельницкой области. Этот вариант ковида протекает с меньшими осложнениями и переносится легче.